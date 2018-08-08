Взгляд на экономику: треть пессимистов на треть оптимистов

До 30% увеличилось в июле количество россиян, считающих, что ближайший год для экономики страны будет плохим. Правда, ровно такое же количество опрошенных «Левада-центром» сохраняют оптимизм.

Однако 31% респондентов заявила, что в ближайшее время будут воздерживаться от покупок (рост на 12% с марта). Ухудшение субъективных потребительских настроений — предвестник снижения покупательского спроса, предупреждают социологи.

При этом 25% опрошенных признались, что опасаются ухудшения материального положения своей семьи. Но 20% верят в улучшение. В предыдущие два года примерно 55-60% респондентов не ожидали изменений в материальном положении семей, в июле доля таких ответов снизилась до 45%.

Как правило, ухудшение экономических ожиданий люди связывают с планами властей по повышению пенсионного возраста и с ростом налогов. Обещание роста пенсий неработающим пенсионерам оказалось недостаточно убедительным аргументом даже для малоимущей части населения. Среди малообеспеченных потребительские настроения в июле снизились более всего — на 10%.

Опрос проведен в июле по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18-ти лет.

Напомним, что опрос проведен на фоне тревожной для старших поколений россиян новости о готовящемся повышении пенсионного возраста.

По инф. rosbalt.ru

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