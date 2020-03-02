Ввоз лекарств и электрошокеры в транспорте: в России вступили в силу новые законы

В России с 1 марта вступил в силу ряд новых законов. В основном они касаются ввоза в страну незарегистрированных лекарств и наведения порядка в общественном транспорте при помощи электрошокера.

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В частности, до 1 января 2024 года будет разрешен ввоз в страну незарегистрированных лекарственных препаратов. Это поможет обеспечить лекарствами тех, кто страдает от редких заболеваний. Ранее отмечались случаи, когда пациенты не получали лечения из-за того, что необходимый препарат не был зарегистрирован в РФ.

Полицейские и охранники смогут наказывать хулиганов в транспорте ударом тока. Также на вокзалах, в аэропортах, метро и общественном транспорте будут использовать электрошокеры при задержании преступников, оказывающих сопротивление.

При этом такая мера не будет применяться к беременным женщинам, инвалидам и детям, если они не представляют реальной угрозы. Вред от удара электрошокером должен быть минимальным, а если нарушитель пострадает, ему окажут первую помощь.

С 1 марта запрещена продажа немаркированной обуви, в результате чего она незначительно подорожает — на несколько рублей.

Банки должны будут сообщать клиентам о блокировке карт в тот же день — звонком или СМС-сообщением с объяснением причины. Такая мера призвана противодействовать мошенничеству.

Машинам начнут присваивать статус ретроавтомобиля после техосмотра и экспертизы. Раритетными считаются автомобили старше 30 лет, а также не предназначенные для коммерческих перевозок грузовики и автобусы старше 50 лет.

По инф. rosbalt.ru

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