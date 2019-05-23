Вводятся штрафы за отказ в обслуживании инвалидов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий административное наказание за отказ обслужить инвалидов на равных с другими гражданами условиях.

Согласно проекту, штраф для должностных лиц составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Вместе с тем, новые нормы о штрафах не будут распространяться на ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиационным транспортом, обеспечении доступа к управлению транспортным средством, доступа к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), продаже отдельных видов товаров (оказании услуг) несовершеннолетним, нахождении их в определенных местах, и другие ограничения, устанавливаемые в отношении лиц, имеющих нарушения здоровья, ограничения жизнедеятельности, а также детей, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кстати:

По данным Роспотребнадзора , в его территориальные органы ежегодно поступает более 20 тыс. обращений от представителей социально уязвимых групп на нарушение их потребительских прав.

, в его территориальные органы ежегодно поступает более 20 тыс. обращений от представителей социально уязвимых групп на нарушение их потребительских прав. Процедуру установления инвалидности в России упрощают

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По инф. rosbalt.ru

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