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Вводятся штрафы за отказ в обслуживании инвалидов
По инф. rosbalt.ru   
23 Мая 2019 г.
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Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий административное наказание за отказ обслужить инвалидов на равных с другими гражданами условиях.

Вводятся штрафы за отказ в обслуживании инвалидов

Согласно проекту, штраф для должностных лиц составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Вместе с тем, новые нормы о штрафах не будут распространяться на ограничения, применяемые при перевозке пассажиров авиационным транспортом, обеспечении доступа к управлению транспортным средством, доступа к развлекательным объектам повышенной опасности (аттракционам), продаже отдельных видов товаров (оказании услуг) несовершеннолетним, нахождении их в определенных местах, и другие ограничения, устанавливаемые в отношении лиц, имеющих нарушения здоровья, ограничения жизнедеятельности, а также детей, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кстати:

По инф. rosbalt.ru

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