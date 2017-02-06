Ввод жилья в России затормозился

Ввод жилья по итогам 2016 года немного не дотянул до прогнозов министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, которое ожидало, что планка в 80 миллионов квадратных метров все-таки будет преодолена. Пишет "Российская газета".

По данным, которые опубликовала Федеральная служба государственной статистики (Росстат), в нашей стране за год было построено 79,8 миллиона квадратных метров. Это на 6,5 процента меньше, чем в 2015 году, когда в России возвели 85,3 миллиона квадратных метров.

Снизили объемы Самарская область, где этот сектор просел на 15,2 процента, Свердловская и Новосибирская области (14,9 процента и 14,6 процента). Также в этот перечень попали Ленинградская, Ростовская области и Краснодарский край. Впрочем, несмотря на уменьшение показателей, эти регионы продолжают оставаться территориями, где жилье вводится самыми внушительными объемами.

В списке регионов, которым удалось построить больше всего квадратных метров, по итогам года оказалась Московская область - на нее приходится 11,1 процента всего сданного в России жилья, Москва - ее доля превысила 4 процента, а также Санкт-Петербург с результатом в 3,9 процента.

контроль

Ремонт на камеру

Минстрой рекомендовал региональным операторам капитального ремонта вести фото- и видеонаблюдение за ходом проведения работ в режиме реального времени. Это касается как видимых работ, к примеру, ремонта фасада, так и скрытых, выполнение которых вызывает у собственников больше всего вопросов.

"Цель - сделать проведение капремонта полностью открытым и понятным для любого потребителя", - пояснил глава минстроя Михаил Мень. Установка видеонаблюдения будет полезна и самим региональным операторам. Она обеспечит круглосуточный контроль за работой подрядчика и поможет более оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций, добавил Мень.

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