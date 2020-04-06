ВЦИОМ: первый страх по поводу пандемии у россиян уже прошел

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В российском обществе будет нарастать уровень тревожности, связанный как с пандемией коронавируса, так и с экономическим кризисом. Об этом предупредил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги последних исследований социологов.
При этом, подчеркнул руководитель ВЦИОМ, согласно данным опросов, «первый страх» по поводу пандемии и кризиса у россиян уже прошел. «Паникеров» осталось около 26%, и только 8% делали запасы еды впрок. Однако с началом кризиса 40% респондентов начали искать более дешевые товары.
В целом «уравновешенных» стало больше — было 30%, стало 38%. Доля «взволнованных» не меняется — 36%. При этом в группе «паникеров» много молодежи 18–34 лет (40%). Также много паникующих среди россиян с высшим образованием (51%).
А вот еще данные двух опросов, проведенных вовремя пандемии:
По словам Федорова, сейчас доля тех, кто встревожен и считает, что мир находится в кризисе и ситуация будет ухудшаться, составляет 71–73%. При этом 14–18% уверены, что сейчас — самые тяжелые времена, а 55–57% — что худшее еще впереди. Оптимистов оказалось 17–19%.
Федоров уточнил, что ВЦИОМ выделяет четыре уровня тревог: ситуация в личной жизни, в населенном пункте, в стране и в мире. По личной жизни 68% говорят, что все хорошо, по населенному пункту о «хорошем» сказали 47%, 48–51% — о «плохом». При этом 51% назвал плохой ситуацию в стране в целом. А 64% считают, что во всем мире сейчас все плохо.
Среди социальных страхов россиян лидирует, как и всегда, рост социальной несправедливости и неравенства (55–57%), причем на этот показатель не влияет ни коронавирус, ни экономический кризис, отметил Федоров. На втором месте — боязнь отказа в бесплатной медпомощи (38–42%), эти настроения усилились на фоне коронавируса. Еще 35–41% напрямую связывают свои тревоги с пандемией. Наконец, 31–32% боятся обострения конфликтов России с другими странами.
Данные собраны посредством телефонных опросов в две волны, 16 марта и 24–25 марта. Погрешность измерения не более 2,5%.
В российском обществе будет нарастать уровень тревожности, связанный как с пандемией коронавируса, так и с экономическим кризисом. Об этом предупредил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя итоги последних исследований социологов.
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