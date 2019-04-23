Второе рождение: женщина очнулась после 27 лет в коме!

В больнице в Германии очнулась женщина, которая находилась в коме 27 лет. Об этом сообщает The National.

Жительница ОАЭ впала в кому после аварии в 1991 году. Она попала в ДТП с сыном и зятем. Женщина заслонила мальчика собой и получила серьезную черепно-мозговую травму. Она лечилась в ОАЭ, в Великобритании, а с 2017 года ее отправили в немецкую клинику. Там спустя 27 лет женщина очнулась. По данным СМИ, она произнесла имя своего сына.

Сейчас пациентка находится на лечении в Абу-Даби.

По инф. rosbalt.ru

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