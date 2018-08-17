Вспоминаем 20-летие дефолта... и снова боимся?

20 лет назад россияне пережили один из самых серьезных кризисов в новейшей истории — 17 августа 1998 года правительство объявило дефолт.

За несколько недель курс рубля к доллару обвалился в три раза, а накопления граждан просто обесценились, превратившись в бумажки. При этом инфляция взлетела до почти астрономических значений. Только за август 1998-го российская экономика потеряла почти 100 млрд долларов.

Основными причинами дефолта стали большой государственный долг России, низкие мировые цены на сырье, составлявшее основу российского экспорта, а также искусственное завышение курса рубля.

По расчетам Московского банковского союза, сделанным в 1998 году, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 млрд долларов, из которых 33 млрд пришлось на корпоративный сектор, 19 млрд — на граждан, 45 млрд — на коммерческие банки.

Повторится ли в России дефолт "как в 1998-м"?

Нынешним летом эксперты Bank of America Corp. сообщили, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение мирового кризиса 1997—1998 годов. Об этом, как утверждают аналитики финорганизации, свидетельствует схожая динамика рынков.

сообщили, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение мирового кризиса 1997—1998 годов. Об этом, как утверждают аналитики финорганизации, свидетельствует схожая динамика рынков. Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать эти сообщения: «Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать в какую-то дискуссию». При этом он отметил, что «наверняка» все закончится хорошо.

попросили прокомментировать эти сообщения: «Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать в какую-то дискуссию». При этом он отметил, что «наверняка» все закончится хорошо. Тем временем президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф более уверен в своих прогнозах. Он заявил, что сейчас миру не грозит новый глобальный финансовый кризис, хотя, добавил он, на эту тему появляется много спекуляций.

По инф. rosbalt.ru

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