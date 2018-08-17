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Вспоминаем 20-летие дефолта... и снова боимся?
По инф. rosbalt.ru   
17 Августа 2018 г.
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20 лет назад россияне пережили один из самых серьезных кризисов в новейшей истории — 17 августа 1998 года правительство объявило дефолт.

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За несколько недель курс рубля к доллару обвалился в три раза, а накопления граждан просто обесценились, превратившись в бумажки. При этом инфляция взлетела до почти астрономических значений. Только за август 1998-го российская экономика потеряла почти 100 млрд долларов.

Основными причинами дефолта стали большой государственный долг России, низкие мировые цены на сырье, составлявшее основу российского экспорта, а также искусственное завышение курса рубля.

По расчетам Московского банковского союза, сделанным в 1998 году, общие потери российской экономики от августовского кризиса составили 96 млрд долларов, из которых 33 млрд пришлось на корпоративный сектор, 19 млрд — на граждан, 45 млрд — на коммерческие банки.

Повторится ли в России дефолт "как в 1998-м"?

  • Нынешним летом эксперты Bank of America Corp. сообщили, что на мировом фондовом рынке может случиться повторение мирового кризиса 1997—1998 годов. Об этом, как утверждают аналитики финорганизации, свидетельствует схожая динамика рынков.
  • Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать эти сообщения: «Я не знаю, чем они руководствовались, поэтому я не стал бы вступать в какую-то дискуссию». При этом он отметил, что «наверняка» все закончится хорошо.
  • Тем временем президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф более уверен в своих прогнозах. Он заявил, что сейчас миру не грозит новый глобальный финансовый кризис, хотя, добавил он, на эту тему появляется много спекуляций.

По инф. rosbalt.ru

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