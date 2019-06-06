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Вскрываются жуткие подробности убийства полицейскими старушки в Элисте
По инф. rosbalt.ru   
06 Июня 2019 г.
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Участковый из Элисты подозревается в убийстве пожилой женщины, а двое его коллег — в содействии сокрытию преступления.

Вскрываются жуткие подробноси убийства полицейскими старушки в Элисте

По версии СК РФ, вечером 30 мая участковый во время ссоры задушил 60-летнюю женщину, а затем попросил двух участковых помочь ему скрыть тело. Они согласились и втроем вывезли труп и спрятали его в бетонированной трубе в Кетченеровском районе республики.

Двое подозреваемых уже задержаны, а третий скрылся и был объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что руководство МВД РФ направило в Калмыкию сотрудников управления собственной безопасности.

По инф. rosbalt.ru

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