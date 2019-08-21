Всем интернетом по рублю — будет блокаднику новая машина

Пользователи соцсетей начали сбор денег на новую машину для пожилого мужчины, который утром 20 августа пострадал в аварии в Ленобласти.

ДТП произошло на Московском шоссе в Тосненском районе. Водитель бензовоза смял четыре машины, в том числе «Таврию», за рулем которой был 84-летний мужчина.

Как сообщали очевидцы, дедушка утверждал, что чувствует себя хорошо. Однако его автомобиль после аварии восстановлению уже не подлежит. Пользователи пришли к выводу, что «дед родился в кольчуге», но теперь ему не на чем будет возить урожай с дачи, и решили собрать деньги на новую машину.

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Администраторы группы «ДТП и ЧП» связались с сыном пострадавшего. Он рассказал, что отец — блокадник, мог себе позволить более серьезную машину, однако принципиально ездил на «Запорожце» и отказывался от помощи родственников.

По словам мужчины, его отец получил скрытые травмы. Полиция проверяет обстоятельства ДТП.

Как же здорово убеждаться в том, что мир не без добрых людей, а соцсети не только сеют раздор и смуту, но и объединяют людей, когда речь идёт о добрых делах. Многие пользователи (те же завсегдатаи "Одноклассников", которых много среди наших пожилых читателей), наверняка, тоже будут не против поучаствовать в сборе средств, ведь помогать друг другу - это здорово!

А еще мы подготовили несколько ссылок для наших читателей за рулем:

По инф. rosbalt.ru

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