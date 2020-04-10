Всех приезжающих в Крым будут отправлять на самоизоляцию

Всех граждан, прибывающих в Крым любыми видами транспорта, обяжут находиться в режиме самоизоляции на протяжении двух недель. Соответствующие изменения будут внесены в указ главы республики, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов признал, что республика не в состоянии проконтролировать карантин всех въезжающих на полуостров.

— Всех въезжающих мы не в силах взять под меднаблюдение, — констатировал министр.

Вернувшиеся из поездок граждане должны будут сами обеспечить режим самоизоляции на дому или по месту проживания. На границе полуострова им будут вручать брошюры с алгоритмом поведения и телефонами всех экстренных служб. В случае повышения температуры или обнаружения у себя других признаков ОРВИ эти граждане должны будут сообщить о своем состоянии здоровья по телефону.

Накануне оперштаб принял решение помещать на карантин всех прибывающих в Крым из Москвы, Санкт-Петербурга и сопредельных с этими городами областей. Такое же решение приняли власти Севастополя. С момента введения в Крыму режима повышенной готовности и ограничения передвижений, на полуостров въехало свыше 8 тысяч человек.

По данным на 9 апреля, согласно оперативным данным Минздрава Крыма, в республике под наблюдением 3139 человек, из них под динамическим 2944. В том числе в Армянске со вчерашнего дня взяты под наблюдение 305 человек. С начала тестирования в Крыму выявлено 26 заболевших COVID-19. Восемь из них уже выздоровели и выписаны из больницы. 18 заболевших находятся на лечении в стационаре.

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