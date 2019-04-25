"Все сидишь на заднице и режешься в видеоиры, внучек?" Вот чем это грозит...

Более 23% взрослых и около 80% подростков недостаточно физически активны. Об этом сообщают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Они предупреждают, что у пользующихся смартфоном перед сном детей и взрослых повышается риск недосыпания, ожирения и усиливается тревожность.

При этом, по словам экспертов, привычка мало двигаться закладывается до пяти лет, и именно в этом возрасте с ней необходимо бороться — то есть не позволять детям проводить много времени со смартфонами в руках или за экраном компьютеров.

Медики советуют приучать детей к чтению, пению и настольным играм, которые благоприятно сказываются на умственном развитии.

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По инф. rosbalt.ru

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