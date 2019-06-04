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Все обошлось: дед и внучка спасены из огня!
По инф. rosbalt.ru   
04 Июня 2019 г.
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В Подмосковье инспектор ДПС вынес с горевшего балкона пенсионера-инвалида.

Все обошлось: дед и внучка спасены из огня!

Инцидент произошел в доме на улице Мадонская в Орехо-Зуеве, сообщила «Росбалту» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, возвращаясь домой, инспектор дорожно-патрульной службы заметил дым, идущий из балкона здания. Поднявшись на четвертый этаж, он помог выбраться из квартиры пожилому мужчине в инвалидном кресле, а потом вынес из огня 10-летнюю внучку пенсионера.

Вызванные на место инцидента пожарные потушили огонь.

  • Еще хроника происшествий (которые, увы, далеко не всегда заканчиваются хорошо) - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

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