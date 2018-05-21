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Все меньше россиян получают субсидии ЖКХ
По инф. prozkh.ru   
21 Мая 2018 г.
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Число получателей субсидий на оплату ЖКУ сократилось.

Все меньше россиян получают субсидии ЖКХ

Таков результат «Мониторинга экономической ситуации в РФ», проведенного специалистами РАНХиГС. Доля граждан, которые пользуются субсидиями для оплаты ЖКУ медленно, но неуклонно сокращается — с 2013 года их число уменьшилось на 2%. А количество жилищных субсидий от совокупных начисленных населению платежей упало с 3,3% до 2,8%.

В такой статистике есть положительная сторона. Как утверждает эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин, это говорит о том, что сдерживание тарифов дает свои результаты. Для того, чтобы получить субсидию, на коммуналку должно уходить не более 20-22% от общего дохода всех членов семьи. Этот процент средний по России и немногие города понижают его. Если заработок семьи больше, то субсидии она не получит.

С другой стороны, получение субсидии — это сбор многочисленных справок и выписок. Многие малообеспеченные семьи не хотят заниматься оформлением документов и просто не оплачивают коммунальные счета.

— Чаще всего это многодетные семьи и та квартира, где они живут — их единственное жилье. Несмотря на то, что счета они не оплачивают и субсидию не получают, их не имеют право выселить. Долги продолжают копиться, а после трех лет списываются. И процесс начинается заново, — говорит Кокин.

В большинстве российских регионов, в том числе и в Орловской области, получателей субсидий на оплату ЖКУ стало меньше. Но в двадцати субъектах, ситуация, напротив, пошла вверх — в Смоленской, Тамбовской, Калужской, Рязанской, Костромской и Челябинской области, Тюменской области без автономных округов, Северной Осетии-Алании, Тыве и Ямало-Ненецком автономном округе.

Источник: prozkh.ru

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