Времена меняются, а привычка жить в кредит остается

Россияне продолжают расходовать больше, чем могут себе позволить, и в условиях плавного ухудшения внутренней экономической ситуации это довольно тревожный сигнал, отмечает старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова.

Как свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй, в августе текущего года население России получило рекордное количество кредитных карт в банках - около 1 млн штук. В годовом сопоставлении рост спроса составил 57%, для сравнения, в августе 2017 года карт было выдано только 640 тыс. единиц. Первая строчка в рейтинге спроса на кредитные карты принадлежит Москве, вторая - Московской области. Здесь вопросов не возникает: оба субъекта федерации благополучны в финансовом плане, и можно ожидать, что именно здесь проблем с погашением кредитов по банковским картам не возникнет. Однако дальнейший состав списка удивляет: в нем присутствует Краснодарский край, где, как и почти везде на юге страны, огромный разрыв между населением, балансирующим на грани минимального дохода, и состоятельными гражданами, и Свердловская область.

Кроме того, взрывной рост спроса на кредитные карты НБКИ зафиксирован в Липецкой области (в годовом сопоставлении отмечен рост в 4 раза). "Это может быть негативным сигналом, иллюстрирующим тот факт, что повседневные траты населения растут, в том числе и за счет увеличения инфляционной составляющей, доходы не удовлетворяют этим тратам, а психологический компонент и привычка жить не по средствам загоняют население в большие долги", - отмечает Бодрова.

По мнению эксперта, скорее всего, эта тенденция – перекрывать свои финансовые потребности за счет кредитных средств – сохранится еще месяц-два, а затем банки начнут рапортовать о постепенном увеличении объемов задолженности и просрочек по платежам. "Единственный выход избежать осложнений здесь – это следовать жесткой финансовой дисциплине, но в данном случае этот вариант вряд ли сработает. Россиян расслабил длительный период экономической стабильности, и далеко не все видят, что он закончился", - резюмирует аналитик.

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ