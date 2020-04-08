Врачи ввели Надежду Бабкину в медикаментозную кому

Госпитализированная с пневмонией народная артистка РСФСР Надежда Бабкина находится в искусственной коме. Об этом заявил депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в эфире Первого канала.

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— В данной ситуации кома — это, скажем, медицинно-техническая процедура для поддержания ее здоровья, состояния, — сказал Герасимов.

По его словам, певица находится в медикаментозной коме.

Позднее эту информацию подтвердил пресс-секретарь Бабкиной Александр Велор. По его словам, Бабкина, у которой диагностирована пневмония, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Такое решение было принято для того, чтобы избежать каких-либо дальнейших, более тяжелых, последствий.

Ранее он заявил, что тест Бабкиной на коронавирус дал отрицательный результат.

По инф. rosbalt.ru

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