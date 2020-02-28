Врачи удалили двум россиянкам опухоли весом по несколько килограммов

В Петербурге и Астрахани хирурги провели уникальные операции по удалению гигантских опухолей. Задачи перед врачами ставились не самые простые, но они с ними справились. Рассказываем подробнее.

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В Петербурге торакальные хирурги онкоцентра удалили пациентке гигантскую опухоль грудной полости. Как сообщили в медицинском учреждении, вес новообразования составил 6,5 кг, размер — с лист формата А4. Уникальная операция длилась 4 часа.

Опухоль располагалась в грудной клетке женщины и оттесняла органы средостения: сердце, легкие, трахею, пищевод, диафрагму, а также магистральные сосуды. Просвет важнейших для жизнедеятельности организма сосудов сузился с двух сантиметров до 3-5 мм в диаметре.

Задача хирургов осложнялась гигантскими размерами опухоли и тем, что она приросла к диафрагме. При этом сама пациентка присутствие инородного тела в своем организме практически не ощущала. Опухоль обнаружили врачи при проведении плановой диспансеризации.

В онкоцентре отметили, что такая патология встречается очень редко. «Ее особенность в том, что произрастает она из капилляров висцеральной плевры легкого. Никакой клиники гемангиоперицитома не дает, поэтому больные оказываются в больнице в запущенном состоянии. Нередки случаи рецидивов. В данном случае опухоль была инкапсулирована. Ее удаление вместе с капсулой позволяет нам предположить, что рецидив маловероятен», — сказал профессор Игорь Мосин.

После удаления опухоли легкое пациентки расправилось, его функциональность восстановилась. В ходе гистологического исследования раковых клеток врачи не обнаружили. Сейчас женщина готовится к выписке.

По инф. rosbalt.ru

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А в Астрахани 42-летней пациентке хирурги провели операцию по удалению пятикилограммовой миомы матки, при этом женщине удалось сохранить репродуктивную функцию.

Как сообщает пресс-служба минздрава Астраханской области, миома является наиболее часто встречающейся доброкачественной опухолью женских детородных органов, но до таких размеров вырастает только в исключительных случаях.

Операцию астраханке провели в городской клинической больнице №3 имени С.М. Кирова. В процессе хирургического вмешательства было удалено восемь миоматозных узлов диаметром от пяти до 20 сантиметров. Опухоль по размерам (а они считаются, как и акушерские сроки), соответствовала бы 30-недельной беременности.

Пациентке полностью сохранили матку, она благоприятно пережила послеоперационный период и выписана домой с перспективой наступления беременности после гормональной терапии.

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