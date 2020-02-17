Врачи Петербурга провели уникальную операцию: спасли больному ребенку почку

В России впервые прооперировали ребенка, сохранив жизненно важный орган. Об этом сообщает портал «ДокторПитер». (Такие новости весьма радуют, и хочется, чтобы с каждым днем их было все больше. - прим. МГ.)

Начало органосохраняющему лечению положили в петербургском НМИЦ онкологии им. Петрова. Пациентом стал четырехлетний Слава с диагнозом «опухоль Вильмса (нефробластома) левой почки II стадии».

Поначалу врачи сказали родителям мальчика, что почку придется удалять, хотя опухоль была еще на ранней стадии, а само заболевание является весьма распространенным.

Однако калечить ребенка не стали и после долгих поисков выяснили, что в детском онкологическом отделении НМИЦ онкологии им. Петрова применяется современный международный протокол Umbrella protocol SIOP-RTSG.

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Согласно протоколу, сегодня во всем мире больные органы оперируют самым щадящим способом, позволяющим организму восстановиться в максимально короткие сроки.

Мальчику Славе провели полихимиотерапию, которая уменьшила размер опухоли на 80%. После этого заведующий хирургическим онкоурологическим отделением, к. м. н. Александр Носов и детский хирург-онколог Евгений Сенчуров удалили с помощью лапароскопии злокачественное образование, размеры которого на тот момент составляли уже около двух квадратных сантиметров.

Послеоперационный период прошел без осложнений, и уже на четвертые сутки мальчика выписали домой с ремиссией. Во избежание риска развития метастазов ребенку назначили адъювантную химиотерапию.

По инф. rosbalt.ru

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