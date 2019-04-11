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Врачи отговаривали Анастасию Завортнюк рожать в 47 лет
По инф. «Аргументы недели»   
11 Апреля 2019 г.
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Фигурист Пётр Чернышев рассказал, что врачи отговаривали его жену актрису Анастасию Заворотнюк рожать в 47 лет третьего ребёнка. На днях дочке фигуриста и актрисы исполнилось четыре месяца.

Врачи отговаривали Анастасию Завортнюк рожать в 47 лет

Семья Заворотнюк и Чернышева живет в большом загородном доме и пригласила к себе в гости программу "Однажды". Родители с удовольствием показали свою маленькую любимицу Милу Петровну.  По признанию Анастасии, рождение третьего ребенка - дочки - осознанное решение. У Заворотнюк дети взрослые, а у ее третьего мужа детей не было.

Пётр Чернышев катался с Татьяной Навка в спектакле "Руслан и Людмила". Однажды Анастасия увидела дочку Татьяны Навки Наденьку и поняла, она очень хочет малыша.

Пётр признался, что врачи отговаривали Анастасию рожать третьего малыша в её возрасте. Звёздные супруги "понимали все сложные моменты и какие-то риски". "Это было непросто, но это был наш осознанный шаг", — рассказал фигурист. Анастасия тоже говорит, что "очень переживала за исход этого события в её жизни".

К счастью, беременность и роды Заворотнюк прошли хорошо. Малышку все любят, а сама молодая мать после рождения дочери выглядит просто шикарно.

По инф. «Аргументы недели»

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