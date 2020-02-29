Врачи объяснили, почему часто не удается вовремя распознать рак

Медики не устают искать способы борьбы с онкологическими заболеваниями, которые массово забирают жизни. Каждое новое открытие в этом направлении — на вес золота, ведь оно может подсказать путь к самым эффективным методам лечения рака. На этот раз зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
Оказывается, злокачественные клетки могут пребывать в здоровом органе в «спящем» состоянии годами. Однако через некоторое время они внезапно просыпаются, провоцируя образование новых опухолей.
Как выяснили ученые, своевременное воздействие на «спящие» клетки может предотвратить распространение опухоли. Повлиять на поведение раковых клеток можно с помощью гена sFRP2, который, как выяснили исследователи, регулирует механизм выживания злокачественных клеток в здоровой ткани.
В частности, ученые показали, что раковые клетки, попадая из опухоли молочной железы в легкие, могут менять форму и беспрепятственно «встраиваться» в здоровую легочную ткань.
— Рак может существовать, находясь в спячке в разных частях тела, в течение многих лет — микроокружение вокруг раковой клетки поддерживает ее выживание. В конкретном случае клетки легких помогают клеткам рака молочной железы. Основываясь на этой связи, можно предотвратить развитие вторичных злокачественных опухолей. Эксперимент на мышах продемонстрировал успешность своевременного лечения, — отметил исследователь Эрик Сахай.
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