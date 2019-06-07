Врачей, выявивших онкологию, предлагают поощрять

В России может появиться законопроект, предусматривающий поощрение врачей, выявивших онкологию у пациентов, заявила вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова.

«Начиная с 2020 года предлагается поощрять врачей, если они выявили онкобольного и диагноз подтвержден», — сказала она на панельной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее Голикова подчеркнула, что нужен «нетривиальный механизм достижения качественных показателей развития жизни россиян».

Медики тревожно констатируют: число россиян, у которых выявляют рак, продолжает расти. В год выявляется около 600 тысяч случаев...Понятно, что этот страшный диагноз одинаково ставят и мужчинам, и женщинам, но дамам нужно быть внимательнее к себе вдвойне. Дело в том, что по прогнозам врачей к 2030 году может вдвое вырасти заболеваемость раком шейки матки. Кроме того, статистика говорит о том, что рак молочной железы развивается у каждой девятой женщины. Снизить риск постановки этого страшного диагноза помогает правильное питание и здоровый образ жизни. Так что всё в наших руках.

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По инф. rosbalt.ru

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