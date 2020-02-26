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Врачей, распивавших шампанское в рабочее время, уволили
По инф. polit.ru   
26 Февраля 2020 г.
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В Кабардино-Балкарии уволили администрацию Терской районной больницы и поликлиники, врачи которой распивали шампанское, пока больные дети ждали приема.

Врачей, распивавших шампанское в рабочее время, уволили

«Произошедшее в поликлинике ЦРБ Терского района совершенно неприемлемо. Уволена заведующая педиатрическим отделением, остальные сотрудницы отделения получили выговоры с занесением в личное дело. По решению Министерства здравоохранения КБР сегодня расторгнут трудовой договор с руководителем Центральной районной больницы Терского района», — сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Ранее в интернете было опубликовано видео, на котором врачи пьют шампанское и едят торт в рабочее время, пока посетители с больными детьми ждут в коридоре. Снимавшая девушка заявила, что она ждала приема с ребенком, у которого была высокая температура, но ни один врач не вел прием.

Polit.ru

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