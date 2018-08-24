Врачебная ошибка: пожилая пациентка мучилась с оставленным в животе хирургическим зажимом

Жительница Красноярска полгода прожила с забытым в ее брюшной полости хирургами зажимом. Как сообщает канал «Енисей», 60-летняя пенсионерка стала страдать от боли вскоре после операции по удалению грыжи.

Однако, по ее словам, хирург отвечал пациентке, что «все нормально», а потом отправил к другим врачам. В женской консультации ее отправили в онкологию. В онкологии нашли «опухоль» — за нее приняли кольцо зажима. От дикой боли не могла нормально ходить, наклоняться, даже кота покормить. Только спустя полгода женщина сделала томограмму и узнала, что в ее животе остался 20-сантиметровый зажим.

«Я жить не хотела. Я даже сейчас не могу об этом говорить. Я как вспомню — у меня год жизни потерян. Мне даже к психиатру пришлось обращаться. Я не могла уснуть — сначала потому что про онкологию сказали, потом — что уже нашли этот зажим, я боялась даже шелохнуться. Потом я боялась предстоящей операции — это еще один наркоз, тяжелая гипоксия мозга», — рассказала Вера Петрова.

Вот уже почти год ее дело рассматривается в суде. Защита пытается взыскать с виновников 3,5 млн рублей. «Ответчик по делу не отрицает факт того, что этот зажим был оставлен именно им. За счет вот этих дополнительных наркозов по удалению грыжи — вот этой злосчастной операции, потом по удалению этого зажима, естественно, за счет этого наркоза нанесен еще больший вред ее здоровью, в том числе и психическому. Соответственно, мы пытаемся доказать разумность и справедливость наших требований», — пояснил юрист Денис Суханов.

Однако судебно-медицинская экспертиза определила, что женщине нанесли легкий вред здоровью. Внутренние органы не были повреждены, а в больнице, где Веру Валентиновну оперировали, ей оказали всю необходимую помощь — назначали антибиотики и обезболивающие. А то, что в животе пациентки оставили 20-сантиметровый металлический зажим, эксперты назвали единственным «недочетом». Но судебное разбирательство еще не завершено.

По инф. rosbalt.ru

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