Врачебная ошибка: инвалидность пожилой петербуженки оценена в 900 тыс

Колпинский райсуд Петербурга рассмотрел иск пожилой женщины к ООО «Европейский институт здоровья» о компенсации ущерба, причиненного медицинской процедурой, сообщили «Росбалту» в пресс-службе прокуратуры города. Пострадавшая стала инвалидом.

Женщина проходила в частной клинике процедуру колоноскопии — исследования внутренней поверхности толстой кишки при помощи эндоскопа. По вине врача ей был причинен тяжкий вред здоровью и впоследствии подтверждена инвалидность.

Женщина потерпела убытки в виде расходов на лечение и дополнительное питание и была вынуждена уволиться с работы.

Суд обязал клинику выплатить компенсацию на общую сумму 900 тыс. рублей.

По инф. rosbalt.ru

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