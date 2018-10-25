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Врачебная ошибка: хирурги салфетку забыли...
По инф. rosbalt.ru   
25 Октября 2018 г.
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Воронежец винит врачей в совершении врачебной ошибки, из-за которой он целый год болел.

Воронежские хирурги оставили в теле больного салфетку

Как написал мужчина в заявлении в СК РФ, 30 октября прошлого года он поступил на лечение в одно из медицинских учреждений города Воронежа с диагнозом язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. В тот же день ему была проведена операция. 7 ноября его выписали. Однако мужчине стало только хуже, он постоянно болел, в течение года практически ежемесячно повышалась температура, приходилось пить антибиотики.

В начале октября 2018 года он обратился за медицинской помощью в другую больницу, где ему поставлен диагноз «абсцесс послеоперационного рубца» и выполнено вскрытие абсцесса под общим наркозом. 15 октября 2018 года при очередной перевязке из брюшной полости была извлечена марлевая салфетка.

Решается вопрос о назначении комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы, в том числе межрегионального уровня.

По инф. rosbalt.ru

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