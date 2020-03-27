Врачам в Подмосковье будут доплачивать за борьбу с коронавирусом

Врачам и медицинскому персоналу в Московской области будут ежемесячно начислять стимулирующие выплаты за лечение заразившихся коронавирусом. Об этом заявил губернатор Подмосковья.

«Мы понимаем, врачи, медсестры, санитары, которые лечат коронавирус, работают сейчас с огромной нагрузкой и риском для здоровья. Чтобы поддержать таких медиков, ежемесячно мы будем начислять стимулирующие выплаты», — сказал глава региона.

По его словам, размер выплаты для врачей составит 50 тысяч, для медсестёр и фельдшеров — 30 тысяч. Младшему персоналу заплатят 10 тысяч. Все надбавки будут выплачиваться дополнительно к заработной плате.

Ранее властями Московской области были приобретены порядка 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. При необходимости ими будут оборудованы боксы для больных коронавирусом в Звенигородском клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации.

По последним данным, в Подмосковье зафиксирован 41 случай заражения коронавирусом. Семь человек выздоровели.

Напомним, по последним данным на 26 марта, в РФ общее число больных коронавирусом достигло 840 (546 из них – в Москве), 38 человек выздоровели, двое умерли. Порядка 139 тыс. человек остаются под наблюдением врачей. Всего в мире заболели более 500 тыс. человек, 120 тыс. выздоровели, 23 тыс. умерли. Кроме того, по данным ВОЗ пандемия коронавируса ускоряется.

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По инф. Парламентской газеты

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