Врач-хирург: в наши дни Пушкина можно было бы спасти

Эксперт рассказал, смог бы выжить поэт Александр Пушкин после ранения сегодня, с тем уровнем знаний и средств, которыми обладают современные больницы. Как заявил хирург «СМ-Клиники» Александр Хангиреев, поэт избежал бы смертельных последствий дуэли.

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Как отметил эксперт, сегодня клиники обладают эффективными медикаментозными препаратами, антисептическими средствами, а оборудование позволяет спасти людей с похожими ранами.

«Тем более при условии, что смерть наступила не сразу. В наше время пациентов с огнестрельными ранениями экстренно привозят на скорых, проводится диагностика (КТ или рентген) для обнаружения локализации пули и организовывается экстренная операция (ревизия раны)», — отметил Хангиреев.

Врач подчеркнул, что после таких ранений очень часто наступают осложнения. Вторичная инфекция приводит к нагноению и сепсису, в результате чего наступает смерть. «В наше время этого опять же удалось бы избежать», — заключил собеседник.

Тем временем в Петербурге весь день 10 февраля проходили мероприятия, посвященные Александру Пушкину. В этот день в 1837 году поэт умер после дуэли.

По инф. rosbalt.ru

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