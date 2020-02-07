ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Возвращение Ветлицкой назвали «провинциальным зрелищем»
По инф. argumenti.ru   
07 Февраля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возвращение певицы Натальи Ветлицкой на отечественную сцену спустя 13 лет молчания. Он довольно жёстко раскритиковал выступление поп-звезды 90-х.

Возвращение Ветлицкой назвали «провинциальным зрелищем»


По мнению Соседова, Ветлицкая не подготовилась к выходу на сцену. Критик отметил спорный образ звезды, скучную хореографию и выступление под «ужасную» фонограмму. Соседов отметил, что за годы без концертной деятельности артистка разучилась чувствовать публику и сцену.

- Фонограмма ужасная, голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов. Она словно заместила голос руками и сапогами, - считает критик.

По инф. argumenti.ru

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 