Возвращение Ветлицкой назвали «провинциальным зрелищем»

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал возвращение певицы Натальи Ветлицкой на отечественную сцену спустя 13 лет молчания. Он довольно жёстко раскритиковал выступление поп-звезды 90-х .

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По мнению Соседова, Ветлицкая не подготовилась к выходу на сцену. Критик отметил спорный образ звезды, скучную хореографию и выступление под «ужасную» фонограмму. Соседов отметил, что за годы без концертной деятельности артистка разучилась чувствовать публику и сцену.



- Фонограмма ужасная, голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов. Она словно заместила голос руками и сапогами, - считает критик.

По инф. argumenti.ru

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