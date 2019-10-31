Возмутительно: отбирают половину пенсии... в счет давно погашенного кредита!

У жителя свердловской Тавды по решению суда удерживают 50% пенсии в счет погашения кредита, который был выплачен шесть лет назад. Долг у банка выкупили коллекторы. Пенсионеру предстоят, судя по всему, сложные судебные тяжбы...

Как рассказала URA.RU Любовь Попова, в 2013 году они с мужем воспользовались кредитной картой банка «Связной». Долг пенсионеры погасили в том же году, квитанции переводов на руках. Однако в сентябре ее муж получил лишь 50% пенсии. «Оказалось, что банка давно нет, а его документы заполучили коллекторы из Воронежа. Они подали на нас в суд, что мы должники, и судья принял решение о взыскании», — рассказала Попова. Решение о взыскании долга мировой судья принял в мае заочно. Пенсионер не получал никакого уведомления о суде.

В судебном участке мирового суда № 3 Тавды сообщили, что из Воронежа поступили документы, у судьи не было оснований сомневаться в их достоверности. Сейчас решение не отменить — сроки вышли. Пенсионерам посоветовали найти хорошего адвоката и обратиться с кассацией в вышестоящий суд.

В суд на пенсионеров подало «СФО ИнвестКредит Финанс». В интернете много аналогичных историй — эта организация требует с россиян уже выплаченные кредиты банка «Связной».

...Увы, это история - про юридические ловушки, которые ставит перед простодушными бывшими советскими людьми современный мир. От ловких пройдох вроде коллекторов или судебных небрежностей застраховаться, увы, невозможно со стопроцентной гарантией. Для относительной защищенности желательно, все-таки, в кредиты не влазить. Кстати, вот новости о растущей долговой нагрузке людей в России:

По инф. rosbalt.ru

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