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Возле Чернобыльской АЭС полыхают пожары. Радиоактивный пепел летит...
По инф. Российской газеты   
07 Апреля 2020 г.
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Полыхающие возле Чернобыльской АЭС природные пожары вряд ли донесут радиоактивный пепел до крымского полуострова. А вот соседним с зоной отчуждения областям Украины и Беларуси стоит быть начеку. Об этом рассказал профессор кафедры общей и физической химии КФУ им. В. Вернадского Алексей Гусев.

Крымский ученый назвал регионы, которым угрожают пожары в Чернобыле

— За 30 лет после катастрофы уровень радиации вокруг Чернобыля начал приближаться к норме, — заявил Гусев РИА Новости. — Но проблема в том, что большое количество радиоактивных элементов попало в почву и накапливалось в растениях и деревья. И сейчас, когда эти деревья горят, радиоактивные изотопы попадают в атмосферу и разносятся по розе ветров. Пожар в зоне отчуждения — это проблема, которую надо оперативно решать. Радиоактивные изотопы легко распространяются ветром, и их может разнести на очень большие расстояния. Но до Крыма их вряд ли донесет — все-таки почти 700 километров.

Пострадать, по мнению ученого, могут Киевская область Украины, Гомельская Беларуси, а также соседние регионы.

В то же время по расчетам Федерального информационно-аналитического центра (ФИАЦ) Росгидромета, воздушные массы будут переноситься с места пожара в южном и юго-восточном направлении. Но вынос загрязняющих веществ на территорию РФ не прогнозируется.

  • Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре в зоне отчуждения возле села Раговка Котовского лесничества. Сегодня огонь продолжают тушить на площади около 20 гектаров в районе четырех сел в зоне обязательного отселения вокруг ЧАЭС — Полесское, Владимировка, Октябрьское и Рудня. С огнем борются 104 человека, 26 единиц техники и один вертолет Ми-8. По словам и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Егора Фирсова, в эпицентре лесного пожара радиационный фон превышает нормальные показатели более чем в 16 раз.
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