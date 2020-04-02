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ВОЗ: у России есть шанс избежать европейского сценария с COVID-19
|По инф. rosbalt.ru
|02 Апреля 2020 г.
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За последние сутки в РФ выявлен еще 771 случай коронавируса в 29 регионах. Таким образом, всего по стране насчитывается 3 тыс. 548 зараженных в 76 регионах. В ВОЗ считают, что у России есть шанс избежать европейского сценария развития ситуации.
Количество зараженных COVID-19 в России пока не останавливается. В оперштабе по борьбе с инфекцией сообщили, что большинство новых заболевших — 595 — выявлены в Москве, еще 43 случая — в Подмосковье, 22 — в Петербурге.
За эти же сутки выписаны по выздоровлению 45 человек, всего за весь период наблюдения вылечились 235 пациентов. Умерли за сутки шесть человек, трое — в Москве и по одному — в Подмосковье, Пермском крае, Чечне. За весь период наблюдения скончалось 30 больных.
На фоне представленных цифр представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что у России есть шанс избежать европейского сценария развития ситуации с коронавирусом. Вуйнович дала телефонное интервью «России-24», выдержки приводит «Интерфакс».
Представитель ВОЗ уточнила, что помочь этому могут масштабные меры, которые принимают российские власти для борьбы с инфекцией. В то же время Вуйнович добавила, что распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц.
Ситуация с коронавирусом в РФ, по ее мнению, прояснится в ближайшие две недели. Ранее Вуйнович назвала правильными меры, которые принимает Россия в рамках борьбы с пандемией.
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Между тем, правительство РФ зарезервировало 1,4 трлн рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и реализацию антикризисных мероприятий. Об этом в ходе онлайн-совещания кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
По его словам, «в общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 триллиона рублей».
При этом глава правительства уточнил, что, в частности, «авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции».
Более того, для туркомпаний власти «практически отменили взнос в резервный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного туризма», указал Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.
А теперь — к фактам и новостям о борьбе с коронавирусом в Москве, Петербурге и регионах.
В московской больнице № 15, перепрофилированной для лечения пациентов с коронавирусом, появился на свет ребенок, зараженный этой инфекцией.
Как сообщает Лента.Ру со ссылкой на источники, у матери новорожденного сделанный ранее анализ на коронавирус показал положительный результат. Женщине делали кесарево сечение. Сейчас она остается на лечении вместе с ребенком.
Напомним, ранее сообщалось, что в России стали выявлять больше инфицированных коронавирусом из-за увеличения количества тестирований. Так объяснила рост числа заражений вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, страна находится в тройке лидеров по числу проводимых исследований: их уже более 460 тыс.
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Столичные власти ввели надбавки к заработной плате персонала, который будет работать с больными коронавирусом. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, врачи коронавирусных стационаров будут получать дополнительно по 70 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие сотрудники — по 30 тыс. рублей.
По словам градоначальника, в столице принимают необходимые меры для защиты врачей и медсестер от вируса.
Во всех больницах помещения адаптировали для работы в условиях эпидемии и обучили персонал.
Сейчас в столице идет работа по развертыванию дополнительных коронавирусных стационаров еще в ряде городских больниц. Городские власти обещают в кратчайшие сроки закончить строительство нового инфекционного госпиталя на 500 коек в поселении Вороновское в ТиНАО.
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Теперь — к любопытным фактам. Введенный в Москве режим обязательной изоляции оставил ряд горожан без работы, а некоторые из них нашли необычные варианты заработка.
Сообразительные москвичи решили воспользоваться одним из исключений из правил о запрете на выход из дома. Речь идет о позволении горожанам выходить на улицу, чтобы выгулять собак.
Как сообщают «Известия», на сайтах объявлений стали появляться услуги по аренде собак для прогулок и изготовлению пропуска для свободного передвижения по Москве. На «Авито» взять напрокат собаку предлагается за 800-1000 рублей в час при залоге в 3-5 тыс. рублей.
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В Петербурге швейные предприятия будут производить защитные костюмы для медицинских учреждений, рассказал в Заксобрании вице-губернатор города Евгений Елин. Онлайн-трансляцию с заседания 1 апреля организовал парламент. Известно, что к работе подключились 15 компаний.
Также в Смольном пообещали возобновить производство аппаратов искусственной вентиляции легких.
Сейчас, по информации Смольного, в городе 10 предприятий шьют защитные маски. Ежедневно они производят более 125 тыс. масок, из них 100 тыс. —одноразовые медицинские, 25 тыс. — многоразовые защитные маски из хлопка и марли. В ближайшее время планируется расширение производства.
Кроме того, в Петербурге каждый день выпускается 1 млн антибактериальных салфеток.
Ранее петербуржцы жаловались, что защитные маски исчезли из аптек города. Также пропали из продажи антисептики.
Сейчас в Петербурге также введен режим самоизоляции. Пожилым людям запрещено выходить из дома до 14 апреля, остальным гражданам рекомендуется не покидать квартиры без острой необходимости. Если все же приходится бывать в общественных местах, надо держаться от других людей на расстоянии полутора метров.
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К новостям из регионов.
Правительство Белгородской области обратилось к руководителям предприятий и жителям области с просьбой о пожертвованиях на покупку медицинского оборудования.
Как говорится в обращении на сайте белгородских властей, финансовая поддержка нужна для дооснащения медицинских организаций «в целях обеспечения полномасштабной готовности области к оказанию эффективной и своевременной помощи» пациентам, которым может потребоваться лечение от последствий коронавирусной инфекции.
В частности, на пожертвования будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование.
Ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил вести учет въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья. Кроме того, Савченко согласовал епископам РПЦ ежедневный по пять раз в день колокольный звон в качестве «меры духовной защиты» от коронавируса.
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Предприниматель из города Гай Оренбургской области Ильяс Мамедов купил и бесплатно раздает горожанам 44 тысячи медицинских масок.
Как передает издание «В Гае.ру», бизнесмен выразил уверенность, что горожане выйдут победителями из борьбы с коронавирусом, если будут соблюдать правила: использование масок, мытье рук, взаимная ответственность, соблюдение карантинных правил в полном объеме. Он призвал жителей Гая «не тешить себя пустыми надеждами, что обойдется, что где-то есть, а у нас не случится».
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Чеченская Республика с 5 апреля полностью закрывает въезд и выезд из республики. Об этом во время эфира в Instagram объявил глава ЧР Рамзан Кадыров.
С предстоящего воскресенья въезд и выезд из республики любым транспортом будет полностью остановлен. Исключение будет сделано для продовольственных и медицинских перевозок. Начнется санитарная очистка населенных пунктов.
Индивидуальные экстренные случаи рассмотрит оперативный штаб республики по коронавирусу. Спецпропуски в штабе получат и командировочные.
Кадыров сообщил, что желающим уехать или приехать в Чечню до 5 апреля власти окажут содействие и необходимую помощь.
Сейчас закрыт въезд в Грозный для всех, кроме его жителей, работников государственных органов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и журналистов.
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В Тюменской области в течение двух месяцев, до 1 июня запрещена регистрация браков и разводов. Как сообщил глава региона Александр Моор во «ВКонтакте», запрет будет действовать с 1 апреля.
Моор сообщил, что исключения будут сделаны только для случаев, когда изменить дату свадьбы невозможно, и тогда бракосочетание проведут с участием только жениха и невесты — не допустят даже их родителей.
Как уточнила «АиФ» начальник управления ЗАГС Тюменской области Лилия Амбарцумова, особыми обстоятельствами признается угроза жизни жениха или невесты, беременность и рождение ребенка. Другие особые обстоятельства подлежат индивидуальному рассмотрению.
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