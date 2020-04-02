ВОЗ: у России есть шанс избежать европейского сценария с COVID-19

За последние сутки в РФ выявлен еще 771 случай коронавируса в 29 регионах. Таким образом, всего по стране насчитывается 3 тыс. 548 зараженных в 76 регионах. В ВОЗ считают, что у России есть шанс избежать европейского сценария развития ситуации.

Количество зараженных COVID-19 в России пока не останавливается. В оперштабе по борьбе с инфекцией сообщили, что большинство новых заболевших — 595 — выявлены в Москве, еще 43 случая — в Подмосковье, 22 — в Петербурге.

За эти же сутки выписаны по выздоровлению 45 человек, всего за весь период наблюдения вылечились 235 пациентов. Умерли за сутки шесть человек, трое — в Москве и по одному — в Подмосковье, Пермском крае, Чечне. За весь период наблюдения скончалось 30 больных.

На фоне представленных цифр представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что у России есть шанс избежать европейского сценария развития ситуации с коронавирусом. Вуйнович дала телефонное интервью «России-24», выдержки приводит «Интерфакс».

Представитель ВОЗ уточнила, что помочь этому могут масштабные меры, которые принимают российские власти для борьбы с инфекцией. В то же время Вуйнович добавила, что распространение вируса будет зависеть от действий каждого человека и от изоляции контактных лиц.

Ситуация с коронавирусом в РФ, по ее мнению, прояснится в ближайшие две недели. Ранее Вуйнович назвала правильными меры, которые принимает Россия в рамках борьбы с пандемией.

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Между тем, правительство РФ зарезервировало 1,4 трлн рублей на борьбу с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и реализацию антикризисных мероприятий. Об этом в ходе онлайн-совещания кабмина с президентом РФ Владимиром Путиным заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, «в общей сложности на цели борьбы с распространением коронавирусной инфекции и реализацию антикризисных мероприятий Минфином России зарезервировано 1,4 триллиона рублей».

При этом глава правительства уточнил, что, в частности, «авиаперевозчики получат 1,5 миллиарда рублей на компенсацию затрат, связанных с эвакуацией людей из других стран в связи с распространением коронавирусной инфекции».

Более того, для туркомпаний власти «практически отменили взнос в резервный фонд Объединения туроператоров в сфере выездного туризма», указал Мишустин, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

А теперь — к фактам и новостям о борьбе с коронавирусом в Москве, Петербурге и регионах.

В московской больнице № 15, перепрофилированной для лечения пациентов с коронавирусом, появился на свет ребенок, зараженный этой инфекцией.

Как сообщает Лента.Ру со ссылкой на источники, у матери новорожденного сделанный ранее анализ на коронавирус показал положительный результат. Женщине делали кесарево сечение. Сейчас она остается на лечении вместе с ребенком.

Напомним, ранее сообщалось, что в России стали выявлять больше инфицированных коронавирусом из-за увеличения количества тестирований. Так объяснила рост числа заражений вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, страна находится в тройке лидеров по числу проводимых исследований: их уже более 460 тыс.

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Столичные власти ввели надбавки к заработной плате персонала, который будет работать с больными коронавирусом. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, врачи коронавирусных стационаров будут получать дополнительно по 70 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал — по 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие сотрудники — по 30 тыс. рублей.

По словам градоначальника, в столице принимают необходимые меры для защиты врачей и медсестер от вируса.

Сегодня в Москве больных с коронавирусной инфекцией принимают восемь городских стационаров. В их числе: ГКБ № 40 в Коммунарке, ИКБ № 1, ИКБ № 2, госпиталь для ветеранов войн на Шаболовке, ДГКБ имени Башляевой, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 67 имени Ворохобова и ГКБ № 15 имени Филатова. Также в коронавирусный стационар переоборудуют лечебный корпус № 6 Городской клинической больницы имени Спасокукоцкого.

Во всех больницах помещения адаптировали для работы в условиях эпидемии и обучили персонал.

Сейчас в столице идет работа по развертыванию дополнительных коронавирусных стационаров еще в ряде городских больниц. Городские власти обещают в кратчайшие сроки закончить строительство нового инфекционного госпиталя на 500 коек в поселении Вороновское в ТиНАО.

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Теперь — к любопытным фактам. Введенный в Москве режим обязательной изоляции оставил ряд горожан без работы, а некоторые из них нашли необычные варианты заработка.

Сообразительные москвичи решили воспользоваться одним из исключений из правил о запрете на выход из дома. Речь идет о позволении горожанам выходить на улицу, чтобы выгулять собак.

Как сообщают «Известия», на сайтах объявлений стали появляться услуги по аренде собак для прогулок и изготовлению пропуска для свободного передвижения по Москве. На «Авито» взять напрокат собаку предлагается за 800-1000 рублей в час при залоге в 3-5 тыс. рублей.

Напомним, что в Москве с 30 марта всем горожанам запрещено покидать дома без веской причины. При этом в условиях карантина разрешены прогулки с домашними животными в радиусе 100 м от дома.

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В Петербурге швейные предприятия будут производить защитные костюмы для медицинских учреждений, рассказал в Заксобрании вице-губернатор города Евгений Елин. Онлайн-трансляцию с заседания 1 апреля организовал парламент. Известно, что к работе подключились 15 компаний.

Также в Смольном пообещали возобновить производство аппаратов искусственной вентиляции легких.

Сейчас, по информации Смольного, в городе 10 предприятий шьют защитные маски. Ежедневно они производят более 125 тыс. масок, из них 100 тыс. —одноразовые медицинские, 25 тыс. — многоразовые защитные маски из хлопка и марли. В ближайшее время планируется расширение производства.

Кроме того, в Петербурге каждый день выпускается 1 млн антибактериальных салфеток.

Ранее петербуржцы жаловались, что защитные маски исчезли из аптек города. Также пропали из продажи антисептики.

Сейчас в Петербурге также введен режим самоизоляции. Пожилым людям запрещено выходить из дома до 14 апреля, остальным гражданам рекомендуется не покидать квартиры без острой необходимости. Если все же приходится бывать в общественных местах, надо держаться от других людей на расстоянии полутора метров.

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К новостям из регионов.

Правительство Белгородской области обратилось к руководителям предприятий и жителям области с просьбой о пожертвованиях на покупку медицинского оборудования.

Как говорится в обращении на сайте белгородских властей, финансовая поддержка нужна для дооснащения медицинских организаций «в целях обеспечения полномасштабной готовности области к оказанию эффективной и своевременной помощи» пациентам, которым может потребоваться лечение от последствий коронавирусной инфекции.

В частности, на пожертвования будут приобретены аппараты искусственной вентиляции легких и другое медицинское оборудование.

Ранее губернатор Белгородской области Евгений Савченко поручил вести учет въезжающих в регион жителей Москвы и Подмосковья. Кроме того, Савченко согласовал епископам РПЦ ежедневный по пять раз в день колокольный звон в качестве «меры духовной защиты» от коронавируса.

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Предприниматель из города Гай Оренбургской области Ильяс Мамедов купил и бесплатно раздает горожанам 44 тысячи медицинских масок.

Как передает издание «В Гае.ру», бизнесмен выразил уверенность, что горожане выйдут победителями из борьбы с коронавирусом, если будут соблюдать правила: использование масок, мытье рук, взаимная ответственность, соблюдение карантинных правил в полном объеме. Он призвал жителей Гая «не тешить себя пустыми надеждами, что обойдется, что где-то есть, а у нас не случится».

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Чеченская Республика с 5 апреля полностью закрывает въезд и выезд из республики. Об этом во время эфира в Instagram объявил глава ЧР Рамзан Кадыров.

С предстоящего воскресенья въезд и выезд из республики любым транспортом будет полностью остановлен. Исключение будет сделано для продовольственных и медицинских перевозок. Начнется санитарная очистка населенных пунктов.

Индивидуальные экстренные случаи рассмотрит оперативный штаб республики по коронавирусу. Спецпропуски в штабе получат и командировочные.

Кадыров сообщил, что желающим уехать или приехать в Чечню до 5 апреля власти окажут содействие и необходимую помощь.

Сейчас закрыт въезд в Грозный для всех, кроме его жителей, работников государственных органов, жизнеобеспечивающих организаций, поставщиков продовольствия и журналистов.

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В Тюменской области в течение двух месяцев, до 1 июня запрещена регистрация браков и разводов. Как сообщил глава региона Александр Моор во «ВКонтакте», запрет будет действовать с 1 апреля.

Моор сообщил, что исключения будут сделаны только для случаев, когда изменить дату свадьбы невозможно, и тогда бракосочетание проведут с участием только жениха и невесты — не допустят даже их родителей.

Как уточнила «АиФ» начальник управления ЗАГС Тюменской области Лилия Амбарцумова, особыми обстоятельствами признается угроза жизни жениха или невесты, беременность и рождение ребенка. Другие особые обстоятельства подлежат индивидуальному рассмотрению.

По данным на 2 апреля на карантине по коронавирусу в стране находятся 3 млн 317 тыс. 175 человек, на режиме самоизоляции — 292 тыс. 740, в обсервации — 1 тыс. 777 человек.

Всех вернувшихся в Россию с признаками респираторных заболеваний, а также лиц старше 65 лет с подобными симптомами, будут тестировать на наличие коронавируса. Тест на наличие коронавируса должны сдавать медработники, имеющие риски инфицирования на рабочих местах, — один раз в неделю, а в случае появления симптомов — немедленно, а также лица, находящиеся в учреждениях постоянного пребывания (при появлении симптомов респираторного заболевания).

Эта неделя объявлена в РФ нерабочей по указу президента РФ Владимира Путина, чтобы не допустить распространение инфекции. Во многих регионах введен режим изоляции — граждан просят не выходить из дома без крайней необходимости.

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По инф. rosbalt.ru

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