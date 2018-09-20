ВОЗ: туберкулез остается самой опасной инфекцией в мире

И по сей день самой смертельной инфекцией в мире является туберкулез. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Несмотря на снижающуюся смертность, борьба с ним в государственных масштабах по-прежнему оставляет желать лучшего, заявили медики.

По их словам, в прошлом голу эту болезнь подхватили 10 млн человек, из которых 1,6 млн умерли.

С начала XXI века было предотвращено 54 млн смертей от туберкулеза.

По инф. rosbalt.ru

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