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ВОЗ: туберкулез остается самой опасной инфекцией в мире
По инф. rosbalt.ru   
20 Сентября 2018 г.
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rentgen

И по сей день самой смертельной инфекцией в мире является туберкулез. Такое заявление сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Несмотря на снижающуюся смертность, борьба с ним в государственных масштабах по-прежнему оставляет желать лучшего, заявили медики.

По их словам, в прошлом голу эту болезнь подхватили 10 млн человек, из которых 1,6 млн умерли.

С начала XXI века было предотвращено 54 млн смертей от туберкулеза.

По инф. rosbalt.ru

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