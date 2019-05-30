Война в Донбассе: очередной жертвой стала 70-летняя старушка

Жительница Горловки, находящейся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, получила ранение в результате взрыва гранаты, сброшенной с дрона ВСУ. Об этом, как сообщает ДАН, заявил глава администрации города Иван Приходько.

«ВСУ скинули гранату с беспилотника. Это Никитовский район, улица Покидько, 13. Ранение получила хозяйка. Ей 70 лет», — сказал Приходько.

Также сообщается о повреждении жилого дома огнем в Горловке в результате минометного обстрела.

В свою очередь, штаб Операции объединенных сил сообщил, что за 27 мая «боевики» четыре раза нарушили режим прекращения огня, на что украинские военные давали «адекватный ответ». В штабе ООС утверждают, что при этом «четыре оккупанта были ранены».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой Луганскую область, где побывал в Станице Луганской и городе Счастье, находящихся на линии разграничения.

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По инф. rosbalt.ru

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