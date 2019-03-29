Вот вы и не заметили, как в прошлом году 39,4 кило сахара съели!

В 2018 году среднестатистический россиянин, по подсчетам Минсельхоза, съел 39,4 кг сахара. При этом норма Минздрава по употреблению сахара — 24 кг в год.

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Молока россияне, напротив, выпили заметно меньше, чем нужно — 225,2 кг при норме в 325 кг. Как сообщает RT, диетологи с тревогой указывают на то, что люди употребляют слишком много сахара, не осознавая, что он содержится в целом ряде готовых продуктов и в кондитерских изделиях. Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян подчеркнул, что ВОЗ давно признала избыток сахара серьезным риском для здоровья — таким же, как избыток соли и трансжиров. Тутельян напомнил, что чересчур «сладкая жизнь» приводит к ожирению и диабету, и призвал отслеживать сахар в ежедневном рационе.

По инф. rosbalt.ru

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