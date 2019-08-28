Вот так случай: американец откусил голову крокодилу и пошёл за это под суд

В США судят мужчину, откусившего голову аллигатору. Тюремный срок грозит 23-летнему Клейтону Вурхису, жителю города Лафейетт, штат Луизиана.

По данным СМИ, мужчина на глазах своих знакомых откусил голову живой рептилии длиной 30 сантиметров. Его арестовали и обвинили в жестоком обращении с животными, а его знакомых оштрафовали за незаконное хранение аллигаторов.

Теперь виновнику грозит или штраф в размере от $5 тысяч до $25 тысяч или лишение свободы на срок от одного до десяти лет.

Ради куража люди порой позволяют себе подобные выходки. Недавно мы рассказывали о другом подобном случае. Французский спортсмен во время застолья откусил голову живому петуху. Его поступок также вызвал гнев и осуждение общественности. Напомним, жестокое обращение с животными преследуется по закону, но, увы, многие об этом забывают. В целом же отношение к животным – не что иное, как показатель цивилизованности общества, его культуры. И чем большее сострадание люди проявляют по отношению к братьям нашим меньшим, тем на более высокой ступени находится общество. К слову, в России предложили наказывать за живодерство с 14 лет.Законопроект уже внесен в Госдуму.



Но не всё так плохо в обращении с животными в мире, не подумайте. Вот заголовки, которые заставят вас улыбнуться!:

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По инф. rosbalt.ru

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