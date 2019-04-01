Вот так лечение: тяжело больную старушку ошпарили кипятком

В одной из больниц Хабаровского края пациентка получила ожоги лица, шеи и внутренних органов из-за действий медперсонала, накормившего женщину кипятком.

Как сообщила жительница поселка Хор Ольга Карелина, ее бабушка с инсультом лежит в Хорской районной больнице и после приема пищи у пенсионерки появились ожоги на шее, лице и внутренних органах.

Самостоятельно принимать пищу пациентка не может. Дежурная медсестра пояснила, что пациентка дернула ее руку, и «кружка упала на нее». Почему женщину кормили такой горячей пищей, непонятно.

Внучка женщины показала фотографии, где на лице и шее пенсионерки видны багровые следы от ожогов. «Бабушка глотать не может — у нее все внутренности обожженные. Если такие следы на лице после горячей еды, представьте, что внутри творится. При этом я сама лично видела, как медицинская сестра вставила ей в горло трубку, чтобы откачать скопившиеся слюни, но засунув ее глубже, откачала кровь из легких. Она неоднократно говорила о болях, но ее игнорировали», — сказала Ольга Карелина.

При этом обезболивающие лекарства, чтобы смазывать раны лежащей в больнице пенсионерке, родственникам пришлось покупать за свой счет — больница медикаменты не предоставила.

Следственный комитет уже начал проверку.

По инф. rosbalt.ru

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