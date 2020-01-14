Вот и сбылось: как минимум два сотовых оператора повышают тарифы

Минимум два сотовых оператора в РФ повышают стоимость тарифов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой соответствующие уведомления, которые разосланы абонентам.

«Мегафон» увеличит цену архивных тарифов с 13 января, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») — с 16 января.

В «Мегафоне» объяснили изменения ростом потребления услуг абонентами, в «Вымпелкоме» — расходами на реализацию требований законодательства и развитием инфраструктуры.

В МТС не стали комментировать возможность повышения тарифов, в Tele2 не ответили на запрос.

О возможном повышении тарифов на услуг сотовых операторов эксперты говорили в конце прошлого года. Они не исключали, что расходы россиян на услуги связи в 2020 году могут возрасти на 17-18%. Наибольший рост расходов на связь, по мнению аналитиков, ожидает абонентов, пользующихся архивными тарифами и тарифами средней ценовой категории с абонентской платой от 400 до 800 рублей в месяц.

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По оценке аналитического агентства Content Review, подорожание тарифов в наступившем году неизбежно, отчасти вызвано расходами на реализацию требований «пакета Яровой» и закона об устойчивом рунете.

"Пакет Яровой" обязывает операторов связи и интернет-компании хранить информацию о содержании разговоров и переписки пользователей.

Закон о «суверенном интернете» вступил в силу 1 ноября 2018 года. Расходы на реализацию документа оценивались более чем в 30 млрд рублей. Закон определил правила маршрутизации трафика, создается возможность централизованного управления Рунетом. Планируется, что при Роскомнадзоре будет создан центр мониторинга и управления сетью, который при возникновении экстраординарных ситуаций обеспечит доступность услуг связи в России.

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