Вот это да: новозеландские попугаи способны оценивать вероятность при принятии решений

Эксперимент ученых Оклендского университета в Новой Зеландии показал, что попугаи кеа (Nestor notabilis) способны оценивать сравнительную вероятность событий при принятии решения.

В ходе эксперимента шесть самцов кеа были приучены к тому, что деревянный жетон черного цвета означает пищевое вознаграждение, а если жетон красный, вознаграждение отсутствует. Затем каждую птицу поместили перед исследователем и двумя прозрачными банками с черными и оранжевыми жетонами.

В первом эксперименте в двух банках было одинаковое количество жетонов, но одна была в основном наполнена черными жетонами (100 черных на 20 оранжевых), а во второй преобладали оранжевые. Экспериментатор опускал руки в обе банки и вытаскивал оттуда по жетону, не разжимая кулаков. Птица должна была вслепую выбрать один из вытянутых жетонов. Каждый попугай проходил это испытание двадцать раз, и три птицы отдавали явное предпочтение жетонам из банки, где черных было больше оранжевых.

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В следующем опыте в обеих банках было по 100 черных жетонов, а оранжевых было в одной 20, а в другой 4. На этот раз четыре попугая склонялись к жетону из банки, где вероятность выбора черного была выше. Наконец, в третьем испытании в одной банке было 57 черных и 63 оранжевых жетона, а во второй соотношение черных и оранжевых было 3 к 63. Здесь все шесть птиц уверенно предпочитали первую банку.

Во второй серии экспериментов тоже использовались две банки, но внутри них была установлена перегородка, разделяющая верхнюю и нижнюю часть банки. Соотношение жетонов в верхней и нижней частях было разным. В первом испытании в одной банке и над барьером и под ним было по 20 черных и оранжевых жетонов. Во второй банке над барьером было 20 черных и 4 оранжевых, а под барьером — 20 черных и 36 оранжевых жетонов. Во втором испытании первая банка опять содержала равные пропорции жетонов, а во второй сверху было 4 оранжевых и 20 черных, а под барьером — 36 черных и 20 оранжевых. Здесь с задачей выбора варианта с большей вероятностью успеха справлялись пять попугаев.

Polit.ru

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