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Восьмилетний астраханец отправился в "кругосветку", но устал по дороге
По инф. rosbalt.ru   
02 Апреля 2019 г.
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В Астрахани восьмилетний мальчик ушел из дома, оставив маме записку о том, что ушел путешествовать.

Восьмилетний астраханец отправился в "кругосветку", но устал по дороге

В полицию обратилась 37-летняя мать мальчика, рассказав, что утром повезла младшую дочку в детсад, а когда вернулась — восьмилетнего сына дома не оказалось. Осмотревшись в квартире, женщина нашла записку, где мальчик написал, что ушел в кругосветное путешествие.

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Ребенка обнаружил полицейский, ехавший по Новому мосту через Волгу. Мальчик пояснил, что странствует, но уже устал и ему нужен отдых.

Он рассказал, что пошел по свету под впечатлением от прочитанной книги. Он написал записку и собрал рюкзак, взяв с собой любимые энциклопедии, игрушку, деньги из копилки и банан. Сначала он путешествовал на трех маршрутных такси и добрался до остановки на улице Анри Барбюса. Дальше путешественник решил идти пешком.

Наказывать мать за уход сына в «кругосветку» не будут — с обоими провели профилактическую беседу.

По инф. rosbalt.ru

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