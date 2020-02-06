Восьмиклассницы хотели накормить грязью: очередная история про детскую жестокость

Две восьмиклассницы из города Данкова Липецкой области избили 12-летнюю девочку и выложили видео об этом в социальную сеть. Прокуратура проводит проверку. Родителей агрессивных школьниц привлекут к ответственности.

Ролик был обнаружен в ходе мониторинга социальной сети "ВКонтакте", сообщили в Данковской межрайонной прокуратуре. На видео, снятом 31 января, было запечатлено "оскорбительное и унизительное обращение с учащейся младших классов одной из школ города со стороны группы восьмиклассниц". Две девочки избили третью руками и ногами, полили водой из лужи и попытались заставить есть грязь.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре, все участницы инцидента учатся в лицее № 4, причиной конфликта стала ревность. Серьезных травм 12-летняя жертва не получила, но ей потребовалась помощь психолога.

Восьмиклассницы растут в благополучных семьях. Их родителей привлекут к административной ответственности по статье 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Данковская прокуратура также проводит проверку в отношении администрации школы, районного отдела образования и органов профилактики. Кроме того, инициирована доследственная проверка. Ситуацию изучают сотрудники местной полиции.

Травля (т.н. "буллинг") детей в школе - явление сейчас нередкое и очень важно не допускать подобных инцидентов. Если учитель видит, что над ребенком издеваются, то надо сказать об этом родителям. И может лучше перевести внука или внучку в другую школу, чем ждать, когда произойдет что-то нехорошее в этой.

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