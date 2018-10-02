Воронеж: вице-губернатору, "разбогатевшему по случаю пенсии", все-таки пришлось отправиться в отставку

Вице-губернатор Воронежской области Юрий Агибалов, который при увольнении с поста врио замгубернатора получил единовременную выплату в 23 оклада, а затем вернулся на работу, не войдет в состав нового правительства региона, сообщил губернатор Александр Гусев.

Глава региона рассказал журналистам, что Агибалов написал заявление об уходе. При этом Гусев добавил, что ему жаль, что Агибалов уходит из правительства, поскольку сейчас «он был бы полезен» в областном руководстве, передает РИА Новости.

Напомним, в Воронежской области возник скандал после того, как Telegram-канал «Незыгарь» сообщил, что и. о. замгубернатора Воронежской области Юрию Агибалову, уволенному 15 сентября, назначили вознаграждение в размере 23 должностных окладов и доплату к пенсии в виде 75% от среднего ежемесячного заработка. При этом 17 сентября отставного чиновника уже назначили вице-губернатором. Областному правительству пришлось давать объяснения по этому поводу.

По инф. rosbalt.ru

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