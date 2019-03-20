Воронеж: смерть солдата-срочника могла быть связана с пропажей офицерской водки

Первым подозреваемым по резонансному делу о гибели рядового Степана Цымбалы на военном полигоне в Воронежской области назван начальник вещевой службы войсковой части № 91711.

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Как сообщил «Росбалту» адвокат Сергей Локтев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права» и представляющий интересы матери погибшего, Степан на полигоне «Погоново» исполнял обязанности истопника в палатке для отдыха поваров и в офицерской столовой.

По версии, которую приводит юрист, начальник вещевой службы занимался оборудованием бани для личного состава и 10 февраля обнаружил пропажу из его личного автомобиля двух ящиков водки. Офицер толкнул спящего Цымбала, чтобы разбудить и потребовать собрать весь личный состав, но крепко спавший рядовой не проснулся. Тогда, как следует из материалов дела, капитан нанес Цымбалу не менее четырех ударов кулаком по телу.

Позднее 19-летнего Степана Цымбала обнаружили мертвым: его руки были связаны скотчем, на голову был надет пакет, а шея была обмотана скотчем. Что произошло между избиением и обнаружением тела, по-прежнему неясно.

Ранее Главное военное следственное управление СК РФ сообщало, что на теле есть признаки насильственной смерти, а также уведомляло о возбуждении дела по статье об убийстве. В то же время у правозащитников есть информация, что дело расследуется по статьям о превышении полномочий с причинением насилия и доведении до самоубийства.

По инф. rosbalt.ru

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