Воронеж: семейная ссора закончилась смертью бабушки от руки внука

Следователи из Воронежа завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, который до смерти забил свою бабушку. Дело направлено в суд, сообщают следственные органы СК России по региону.

По данным следствия, трагедия разыгралась 20 октября 2017 года. Обвиняемый находился в доме вместе с сожительницей и 89-летней бабушкой. Между сожителями возник конфликт. Бабушка сделала замечание внуку по поводу его поведения. В этот момент сожительница покинула дом, а недовольный поведением родственницы мужчин до смерти избил беспомощную женщину.

От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась.

Следствие установило, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее он был судим за разбои и хранение наркотических средств.

По инф. rosbalt.ru

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