Волкам граница не преграда: из Казахстана в Омскую область направляется большая стая

Волки, которые идут из Казахстана в Омскую область, были замечены очевидцами в конце января 2020 года неподалеку от государственной границы. Стая диких животных изначально не привлекла внимания людей, однако вскоре стало ясно, что они ищут добычу, и случайный человек может стать невольной жертвой. Почему волки бегут в сторону Сибири и нисколько не боятся окружающих людей, пока непонятно. Тем не менее омичам рекомендуют быть предельно осторожными.

Видео очевидцев, заметивших волков вблизи Омской области

Стая волков, совершавшая передвижение из Казахстана в сторону Омской области, была замечена проезжающими мимо местными жителями. Как рассказывают очевидцы, дикие животные шли по обочине, а после того, как один из свидетелей окликнул их, они лишь только обернулись, после чего продолжили движение.

Известно, что данная стая оказалась немаленькой. За крупным вожаком следовало еще пять волков.

Впрочем, это не единственный случай, о котором сообщалось за последнее время. Дикие животные постепенно окружают не только Омскую область, но и другие регионы Сибири. Любительские видеозаписи, сделанные на камеру мобильных телефонов, все чаще появляются в сети Интернет.

Если сравнивать данное нашествие с прошлогодними показателями, то в 2019 году в Омской области охотники добыли 8 волков, которые задирали домашний скот в Крутинском районе. Отмечается, что количество диких животных, которые мигрировали из соседнего Казахстана, существенно возрастает с каждым годом.

Судя по поведению, животные голодные до такой степени, что не боятся окружающих.

Это и представляет угрозу для местного населения, которое должно быть предельно бдительным во избежание несчастных случаев.

Как уберечь себя от нападения волков?

Существует ряд рекомендаций, как вести себя в случае встречи с диким животным.

В первую очередь поведение человека не должно выражать панику.

Следует тщательно взвесить ситуацию, после чего попытаться позвать на помощь окружающих.

Если же рядом нет людей, то действовать придется аккуратно и самостоятельно.

Для начала не следует пытаться отпугнуть животное.

Рекомендуется оставаться незамеченным и попробовать вернуться вспять.

Кроме того, нельзя совершать резких движений.

Родителям несовершеннолетних детей настоятельно рекомендуют не отпускать их вблизи приграничной зоны для самостоятельных прогулок.

В частности, речь идет о селах и приграничных поселках, где вероятность встретить волков остается наиболее высокой.

В Казахстане в 2020 году наблюдается нашествие волков. Известно, что некоторые особи заходят в населенные пункты, где их обычно приходится отстреливать. Меры борьбы с животными там сейчас существенно возросли.

К слову, часть местных жителей выступает против отстрела волков, аргументируя это тем, что животные собираются вдалеке от населенных пунктов и абсолютно не мешают населению.

Какие опасности могут грозить нам кроме волков:

По инф. 1rre.ru

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