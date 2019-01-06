Водителю на заметку: готовятся изменения в ОСАГО

Сегодня утром в Центробанке сообщили о грядущих изменениях в ОСАГО. Согласно последней информации, в будущем появятся новые условия, которые будут влиять на тарифы страхования.

Глава управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков, отметил, что к 2020-2021 году в полисе ОСАГО планируют отменить территориальный коэффициент и коэффициент мощности, передают "Аргументы недели" .

В интервью "Российской газете" Табаков отметил, что место жительство также, вероятно, будет оказывать влияние на тариф, однако это будет менее формально, чем в настоящий момент.

Подчеркивается также, что машина, обладающая мощностью 120 лошадиных сил больше не будет считаться гоночной.

По инф. «Аргументы недели»

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