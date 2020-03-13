Во Владимире подхвативший ОРВИ ребенок умер в машине «скорой»

Следствие во Владимирской области начало проверку по факту гибели девятилетней девочки с диагнозом ОРВИ в машине скорой помощи.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

— Ребенок заболел четвертого марта, у девочки поднялась температура. Пятого марта вызвали врача, ребенку был поставлен диагноз ОРВИ, назначено лечение. Через день состояние девочки ухудшилось, около восьми часов вечера приехала скорая помощь, однако спасти ребенка не удалось, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области Ирина Минина.

Кстати по теме:

По данным СК, задержки с выездом «скорой» по вызову к ребенку не было. Медики пытались проводить реанимационные мероприятия, однако они оказались безуспешными. О ЧП следователям незамедлительно поступил сигнал из регионального департамента здравоохранения.

— Никакого сокрытия информации не было, на место сразу выехал следователь. К проведению проверки мы подключили Роспотребнадзор, чтобы досконально выяснить все причины произошедшего. Назначены экспертизы, — пояснили в СК.

По факту гибели ребенка идет доследственная проверка. Пока специалисты предполагают, что причиной трагедии стали последствия острой респираторно-вирусной инфекции. Однако окончательные выводы можно будет сделать после завершения всех назначенных экспертиз.

ОРВИ - это совсем небезобидная вещь, и относиться к ней легко, спустя рукава, ни в коем разе нельзя, особенно, если речь идет о детях или о старшем поколении. Последствия для каждого организма могут быть свои, поэтому если вдруг кто-то из родных подхватит инфекцию, то не занимайтесь самолечением, а сразу же обращайтесь к врачу.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...