Во многих регионах России подскочила смертность от рака

В более чем трети регионов РФ в прошлом году выросла смертность от рака. В нескольких регионах рак у людей в половине случаев обнаруживают на той стадии, когда сделать уже ничего нельзя.

Как показал мониторинг ​Общероссийского народного фронта (ОНФ) и фонда «Здоровье», основанный на данных Минздрава за 2016—2017 годы, рост смертности от онкологии зафиксирована в 30-ти из 85-ти субъектов. Хуже всего дела обстоят в Магаданской области (рост 7,7%), Дагестане (7,2%), Башкирии (6,9%), Калмыкии (6,8) и Севастополе (6,5%).При этом в целом по России смертность от рака снизилась на 2,4% (с 198,9 случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 194,2 на 100 тыс. в 2017 году), сообщается в материалах на сайте фонда «Здоровье».

Руководитель Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Петрова Алексей Беляев пояснил РБК, что рост смертности от рака в некоторых регионах объясняется множеством факторов. К примеру, может измениться принцип указания причины смерти при наличии у умерших комплекса заболеваний или улучшиться учет онкологических больных. По словам Беляева, снижение смертности от онкологических заболеваний — это целая система мероприятий, краткосрочных результатов тут ждать не надо.

Также в 2017 году в России почти на 3% выросло количество впервые выявленных онкологических заболеваний. Этот показатель и должен расти, указывают эксперты: растет онконастороженность врачей, а диагностика становится лучше, что помогает обнаружить рак на ранних стадиях.

​Больше всего выявляемость увеличилась на Чукотке (на 33,1%), в Хабаровском крае (14,2%), Амурской области (11,5%), Крыму (9%) и Чувашии (8,5%).

Хуже всего с выявляемостью в 2017 году ситуация обстояла в Калмыкии и Якутии. Именно здесь чаще всего диагностируют рак на последних стадиях — в 53 и 52,6% случаев соответственно. В пятерке антилидеров также оказались Магаданская область (49%), Дагестан (47,3%) и Бурятия (46,9%). В целом в 2017 году соотношение злокачественных новообразований, которые врачи выявили на ранних и поздних стадиях, составило 55,6 к 39% (в 2016-м — 54,7 и 39,6% соответственно). Оставшаяся доля — неустановленная стадия. Для более эффективного лечения онкологических заболеваний выявляемость на ранней стадии должна достигать 70%, это на уровне европейских стран.

В ОНФ предполагают, что причины растущей смертности и низкой выявляемости на ранних стадиях в некоторых регионах — в отсутствии специализированной медицинской помощи, когда пациенты порой месяцами ждут своей очереди к онкологу, а потом еще несколько месяцев проходят обследования. В итоге становится просто поздно.

Эксперты также подсчитали, сколько пациентов умирают в течение года с момента обнаружения заболевания. Этот показатель в России составляет 22,5% — довольно критично. Однако за год показатель все же снизился на 0,7%.

Выше среднероссийского показателя одногодичная летальность в 57 регионах. Самые высокие показатели — в Чукотском автономном округе — 36,6%, Якутии — 32,1%, Хакасии — 30,3%, Еврейской автономной области — 29,8%, Тульской области — 29,2%.

Одногодичная летальность — это самый важный показатель, который, как правило, зависит от ранней выявляемости, пояснил Беляев. Но все же для более объективной картины надо смотреть более длительные сроки.

По данным Минздрава, общее количество диагнозов по онкологическим заболеваниям в 2017-м увеличилось в России год к году на 3%, с 599,3 тыс. до 617,2 тыс. случаев.

По инф. rosbalt.ru

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