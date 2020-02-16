В пятницу представитель МХАТ Федор Кириллов в ходе заседания Пресненского суда столицы по иску артистов театра к его худруку Эдуарду Боякову объяснил конфликт в труппе. По его словам, спор возник не из-за того, что части артистов перестали давать роли, а потому, что эта часть отказалась от новой творческой интерпретации постановок, в том числе с использованием ненормативной лексики на сцене.

«Делo не в тoм, чтo артистoв исключили из тех или иных спектаклей. Тех, ктo пoдал иск, никтo ниoткуда не исключал, за ними закреплены рoли. Прoстo те, ктo пoдал иск, не сoгласились сo сменoй твoрческoй кoнцепции МХАТ им. Гoрькoгo, с нoвым прoчтением тех прoизведений, кoтoрые ставят в театре, в тoм числе с испoльзoванием ненoрмативнoй лексики в спектаклях», – заявил Кириллов.

Ранее несколько актеров МХАТ потребовали взыскать с художественного руководителя театра Эдуарда Боякова 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за творческую дискриминацию. В их числе артисты Бирюков А. Ю., Болохов Ю. Е., Дубовицкая О. Н., Зайков А. В., Катышева Е. В., Кондратьева Е. Ю. и Наумов А. Н.

Истцы попросили суд признать незаконным их перевод на срочные трудовые договоры, а также отмену им премий администрацией театра.

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По инф. portal-kultura.ru

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