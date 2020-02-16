Во МХАТе — творческий конфликт: актеры со сцены материться не желают!

В пятницу представитель МХАТ Федор Кириллов в ходе заседания Пресненского суда столицы по иску артистов театра к его худруку Эдуарду Боякову объяснил конфликт в труппе. По его словам, спор возник не из-за того, что части артистов перестали давать роли, а потому, что эта часть отказалась от новой творческой интерпретации постановок, в том числе с использованием ненормативной лексики на сцене.
«Делo не в тoм, чтo артистoв исключили из тех или иных спектаклей. Тех, ктo пoдал иск, никтo ниoткуда не исключал, за ними закреплены рoли. Прoстo те, ктo пoдал иск, не сoгласились сo сменoй твoрческoй кoнцепции МХАТ им. Гoрькoгo, с нoвым прoчтением тех прoизведений, кoтoрые ставят в театре, в тoм числе с испoльзoванием ненoрмативнoй лексики в спектаклях», – заявил Кириллов.
Ранее несколько актеров МХАТ потребовали взыскать с художественного руководителя театра Эдуарда Боякова 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за творческую дискриминацию. В их числе артисты Бирюков А. Ю., Болохов Ю. Е., Дубовицкая О. Н., Зайков А. В., Катышева Е. В., Кондратьева Е. Ю. и Наумов А. Н.
Истцы попросили суд признать незаконным их перевод на срочные трудовые договоры, а также отмену им премий администрацией театра.
Еще новости культуры на портале для пожилых — по ссылке.
В двух работах, проведенных учеными Школы социологии Аризонского университета во главе с Теренсом Хиллом, проверялись широко распространенные представления, что обладание личным оружием делает человека счастливее и позволяет ему спокойнее спать. В данных опросов ученые не нашли подтверждений этому. Авторы работы склоняются к тому, что подобные представления не основаны на действительном опыте и являются лишь частью мифов «оружейной культуры».
В пятницу представитель МХАТ Федор Кириллов в ходе заседания Пресненского суда столицы по иску артистов театра к его худруку Эдуарду Боякову объяснил конфликт в труппе. По его словам, спор возник не из-за того, что части артистов перестали давать роли, а потому, что эта часть отказалась от новой творческой интерпретации постановок, в том числе с использованием ненормативной лексики на сцене.
Специалисты «Общественного контроля» проверили качество сосисок, представленных на прилавках петербургских магазинов. Как сообщили в организации, большинство образцов соответствует требованиям ГОСТ, однако некоторые изготовители грубо нарушают требования законодательства и вводят потребителей в заблуждение. В целом же этот продукт не столько полезен, сколько опасен для здоровья. Поэтому будет лучше, если он вообще пропадет с вашего стола, считают диетологи.
В окаменевшем хвосте молодого динозавра, который жил 60 миллионов лет назад на территории нынешней канадской провинции Альберта, ученые обнаружили следы опухоли. Дальнейшее исследование показало, что это так называемый «гистиоцитоз Х» — редкое заболевание определенного типа клеток иммунной системы, встречающееся и у людей.
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить внешность.
Барселона – испанский город-сказка и город-мечта, где многие туристы хотели бы побывать. Люди старшего возраста не исключение. И хотя пенсии многих не отличаются большими суммами, многим на путешествия копить удается. В том числе отправляются туристы и на испанский берег.
В водах у кораллового острова Леди-Эллиот, лежащего в 85 километрах от побережья штата Квинсленд на востоке Австралии, вновь был замечен скат манта необычного розового цвета, известный под прозвищем «Инспектор Клузо».
Любовь Бориса Невзорова к сцене проявилась с самого детства. Мечты об актёрской профессии с трудом, но всё-таки воплотились в жизнь и принесли целеустремлённому артисту всероссийскую славу. К сожалению, в личной жизни Невзорова ожидали, в основном, лишь болезненные потери.
С предложением президента закрепить в Конституции страны необходимость ежегодной дотации пенсий вышел казус. Вначале было озвучено, что дотировать станут все пенсии, в том числе и пособия работающим пенсионерам, потом выяснилось, что эта строка в Конституции противоречит иным законам, которые оказались почему-то выше Основного закона страны.
В Мексике археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) проникли в так называемый храм сталагмитов, расположенный в одной из пещер курортного района Плая-дель-Кармен. Это место майя считали входом в загробный мир.
Нюансы индексации различных видов пенсий должны регулировать федеральные законы, а не Конституция РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — 29-летний Айсултан — выступил с жесткими разоблачениями своей семьи, коррупционных связей Казахстана с Россией и попросил политического убежища в Великобритании. По словам молодого человека, больше он готов рассказать в интервью британской газете The Times.
Следственный комитет направил в Канаду запрос на материалы судебных процессов против переводчика Зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера, которого проверяют на причастность к геноциду в 1942 году воспитанников Ейского детского дома. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.