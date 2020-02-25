Во Франции все заболевшие коронавирусом успешно выздоровели

Во Франции все граждане, у которых ранее был диагностирован коронавирус, успешно выздоровели. Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

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«Вирус больше не распространяется. Последний пациент, который был госпитализирован в Лионе, вылечился. Он больше не заразен и поэтому смог вернуться домой», — сказал Веран.

Министр дал рекомендации людям, возвращающимся из северной Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса.

Он также сказал, что люди, возвращающиеся из Рима, не подвергаются конкретным мерам проверок, так как ни одного случая заболевания в итальянской столице не было.

Согласно официальным данным, во Франции было зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Один человек скончался.

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Добавим, что по последним данным в мире за исключением материковой части Китая число пациентов, инфицированных коронавирусом, достигло 2,438 тыс. человек. За последние сутки оно увеличилось на 234 случая, пишет South China Morning Post.

По информации издания, число скончавшихся от коронавируса выросло с 26 до 37 человек: 12 человек умерли в Иране, девять — в Южной Корее, семь — в Италии, четыре — в Японии, два — в Гонконге. Также по одной смерти зафиксировано во Франции, на Тайване и Филиппинах.

Больше всего больных — 893 — в настоящее время выявлено в Южной Корее. В Японии зарегистрированы 838 случаев, более 630 из них — пассажиры и члены экипажа Diamond Princess, стоящего на карантине в Йокогаме.

В самом Китае от новой болезни умерло 2663 человека, заражены более 70 тыс.

Общее число стран, в которых выявлены случаи заболевания, в настоящий момент составляет 35.

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По инф. rosbalt.ru

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