Во Франции с аукциона пытались продать документ с подписью Сталина

Снятый с торгов аукционного дома Drouot документ с подписью Сталина может вернуться в Россию по запросу Министерства культуры РФ.

По словам представителей дома, сейчас выясняется, как документ попал во Францию, передает ТАСС. Если подлинность лота подтвердится, его могут безвозмездно передать России как культурную ценность.

Речь идет о машинописной странице с подписью Сталина синим карандашом. В нем содержится указ добавить слово «Севастопольский» к названиям шести формирований Красной Армии, участвовавших в Крымской наступательной операции.

По инф. rosbalt.ru

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