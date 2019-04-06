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Во Франции с аукциона пытались продать документ с подписью Сталина
По инф. rosbalt.ru   
06 Апреля 2019 г.
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Снятый с торгов аукционного дома Drouot документ с подписью Сталина может вернуться в Россию по запросу Министерства культуры РФ.

Снятый с торгов аукционного дома Drouot документ с подписью Сталина может вернуться в Россию

По словам представителей дома, сейчас выясняется, как документ попал во Францию, передает ТАСС. Если подлинность лота подтвердится, его могут безвозмездно передать России как культурную ценность.

Речь идет о машинописной странице с подписью Сталина синим карандашом. В нем содержится указ добавить слово «Севастопольский» к названиям шести формирований Красной Армии, участвовавших в Крымской наступательной операции.

По инф. rosbalt.ru

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