Во Франции раскопали загадочный некрополь с морскими раковинами

Эксперты из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в долине Сены на севере страны обнаружили небольшой некрополь, возраст которого составляет около 7000 лет.
Раскопки заняли два месяца. В результате археологи обнаружили сразу несколько важных культурных слоев со следами присутствия человека. Похоже, своего расцвета существовавшее здесь поселение достигло в раннем бронзовом веке.
Но еще более любопытной находкой оказался небольшой некрополь, увы, значительно поврежденный эрозией. Ученые установили, что он был создан между 5300 и 4800 годами до нашей эры.
Некрополь состоит из шести захоронений. Люди были погребены в положении зародыша. В одной из таких могил археологи обнаружили останки взрослого человека, который, возможно, был важным членом общества.
В его захоронении было обнаружено более 180 морских раковин. Возможно, это были украшения, пришитые к одежде. Артефакты отправлены на анализ. Оценка уровня их износа покажет, были ли эти украшения созданы специально для погребальной одежды или человек носил их в своей повседневной жизни.
Рядом с этим захоронением была обнаружена гробница ребенка, который умер в возрасте около восьми лет. Возле головы погребенного была обнаружена небольшая керамическая чаша. Ученые установили, что некрополь располагался в непосредственной близости от границы поселения, что редкость для находок эпохи неолита в данном регионе.
Также были раскопаны многочисленные захоронения, созданные чуть позже — между 3500 и 3000 годами до нашей эры. В них также были найдены артефакты, в том числе кремневый топор и два глиняных сосуда. Одна из могил оказалась атипичной, поскольку она была использована для погребения трех человек. Изначально в ней был похоронен подросток. Однако затем ее разрыли и добавили в нее тела двоих взрослых, причем в кости таза у одного из них ученые обнаружили кремневый наконечник стрелы. Возможно, эти люди стали жертвами какого-то вооруженного конфликта.
Изучая это странное захоронение, ученые припомнили, что чуть ранее на территории Франции в долине реки Эна были обнаружены подобные захоронения — могилы подростков раскапывали, чтобы добавить в них тела взрослых людей. Причем их смерть тоже была насильственной.
До сих пор объяснения такой аномалии не было. Однако теперь, проводя параллели, исследователи говорят, что подобные захоронения могут быть связаны с неизвестной пока древней ритуальной практикой.
Самые поздние могилы, обнаруженные при раскопках, относятся к бронзовому веку (1300–800 годы до нашей эры). Причем археологи нашли свидетельства кремации тел, которую проводили непосредственно на месте. Эти захоронения отличаются большим количеством ритуальных предметов, в основном керамики.
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Эксперты из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в долине Сены на севере страны обнаружили небольшой некрополь, возраст которого составляет около 7000 лет.
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