ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
«Маска молодости» для Софии Ротару
2020-03-03-02-35-28
Среди поклонников Софии Ротару всё никак не утихнут споры по поводу её внешнего вида. Напомним, что Софье Михайловне исполнилось 72 года, и у неё до сих пор нет ни одной морщины – по крайней мере, на концертах у певицы всегда идеальная...
«Мне трудно об этом говорить — дышать тяжело»: Михаил Ефремов рассказал о неприятной травме
2020-03-03-13-30-05
Михаила Ефремова неожиданно настигли проблемы со здоровьем. Актёр умудрился повредить ребро, отдыхая на собственной даче. Из-за неудачного падения у него начались трудности с дыханием, так что Ефремов пока не может с полной отдачей работать на съёмочной...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...

Во Франции раскопали загадочный некрополь с морскими раковинами

По инф. Российской газеты   
02 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

Эксперты из Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок в долине Сены на севере страны обнаружили небольшой некрополь, возраст которого составляет около 7000 лет.

Во Франции раскопали 7000-летний некрополь с необычными могилами

Раскопки заняли два месяца. В результате археологи обнаружили сразу несколько важных культурных слоев со следами присутствия человека. Похоже, своего расцвета существовавшее здесь поселение достигло в раннем бронзовом веке.

Но еще более любопытной находкой оказался небольшой некрополь, увы, значительно поврежденный эрозией. Ученые установили, что он был создан между 5300 и 4800 годами до нашей эры.

Некрополь состоит из шести захоронений. Люди были погребены в положении зародыша. В одной из таких могил археологи обнаружили останки взрослого человека, который, возможно, был важным членом общества.

В его захоронении было обнаружено более 180 морских раковин. Возможно, это были украшения, пришитые к одежде. Артефакты отправлены на анализ. Оценка уровня их износа покажет, были ли эти украшения созданы специально для погребальной одежды или человек носил их в своей повседневной жизни.

Рядом с этим захоронением была обнаружена гробница ребенка, который умер в возрасте около восьми лет. Возле головы погребенного была обнаружена небольшая керамическая чаша. Ученые установили, что некрополь располагался в непосредственной близости от границы поселения, что редкость для находок эпохи неолита в данном регионе.

Также были раскопаны многочисленные захоронения, созданные чуть позже — между 3500 и 3000 годами до нашей эры. В них также были найдены артефакты, в том числе кремневый топор и два глиняных сосуда. Одна из могил оказалась атипичной, поскольку она была использована для погребения трех человек. Изначально в ней был похоронен подросток. Однако затем ее разрыли и добавили в нее тела двоих взрослых, причем в кости таза у одного из них ученые обнаружили кремневый наконечник стрелы. Возможно, эти люди стали жертвами какого-то вооруженного конфликта.

Изучая это странное захоронение, ученые припомнили, что чуть ранее на территории Франции в долине реки Эна были обнаружены подобные захоронения — могилы подростков раскапывали, чтобы добавить в них тела взрослых людей. Причем их смерть тоже была насильственной.

До сих пор объяснения такой аномалии не было. Однако теперь, проводя параллели, исследователи говорят, что подобные захоронения могут быть связаны с неизвестной пока древней ритуальной практикой.

Самые поздние могилы, обнаруженные при раскопках, относятся к бронзовому веку (1300–800 годы до нашей эры). Причем археологи нашли свидетельства кремации тел, которую проводили непосредственно на месте. Эти захоронения отличаются большим количеством ритуальных предметов, в основном керамики.

Другие интересные публикации по теме:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 